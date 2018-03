http://www.adnkronos.com

Di:



(ANSA) – TERLIZZI (BARI), 31 MAR – Due giovani ragazze italiane sono state sorprese, all’interno di un “centro benessere” mentre, con indosso solo pochi capi di biancheria intima, effettuavano prestazioni sessuali a pagamento, a favore di clienti occasionali. E’ questa la scoperta fatta dai Carabinieri di Terlizzi, insieme con i colleghi della Guardia di Finanza di Molfetta, in un appartamento di Terlizzi. Un continuo andirivieni di uomini, tutti di mezza età, aveva destato sospetti sulla reale attività svolta all’interno del nuovo centro benessere “Aloha”, da poco aperto a Terlizzi, in un appartamento, al secondo piano di un palazzo. La responsabile, una 50enne originaria di Corato (Bari), aveva subito pubblicizzato il centro su diversi siti internet. La donna è ora agli arresti domiciliari. Le prestazioni sarebbero state pagate alle massaggiatrici di turno, alle quali veniva corrisposto una percentuale del 25%, dietro rilascio di regolare fattura.Un massaggio poteva arrivare a costare anche 130 euro. (ANSA). Prostituzione in beauty center,1 arresto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.