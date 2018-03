fonte image Pisa Today - Polizia

San Severo, 31 marzo 2018. Nella giornata di ieri 30 marzo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, hanno proceduto all’arresto di Mario Salvato, pregiudicato, per il reato di evasione. Il malvivente, noncurante degli arresti domiciliari, usciva dalla propria abitazione. La volante, già impiegata nel servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto Salvato procedendo immediatamente all’arresto. Continua da parte della Polizia di Stato l’azione di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. San Severo, arrestato pregiudicato per evasione ultima modifica: da

