Spettacolari “Fracchie” a San Marco in Lamis (FOTO)

“La #fracchia consunta sarà metafora della croce spoglia“(L.Ianzano) Si accendono a centinaia i fuochi della notte del Venerdì Santo. Sono le “fracchie” che bruciano. Accompagnano la Madonna Addolorata alla ricerca di suo figlio. Trainate dagli abitanti di San Marco in Lamis, adulti e ragazzi, ardono vorticose nella notte. fotogallery Matteo Nuzziello







