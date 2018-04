“Trani lucente”, la Pasquetta de “La Pelandra”

TRANI - Wall Street International Magazine

Manfredonia, 01 aprile 2018. Prossima iniziativa de La Pelandra Tour, minibus per effettuare visite “on demand” a città d’arte, siti archeologici, luoghi della cultura in Puglia. Lunedì 02 aprile 2018, per la ‘Pasquetta’, sarà la volta di Trani, con il tour “Trani lucente“, che partirà da Manfredonia, farà tappa a Foggia e proseguirà alla volta di Trani, la “perla dell’Adriatico”. Dalla suggestiva cattedrale romanica che si staglia sul mare, fino al Castello, sarà una domenica all’insegna della bellezza e della storia. Il programma

Partenza da Manfredonia ore 9:30

Fermata a Foggia ore 10:15

Arrivo a Trani

Visita alla Cattedrale di San Nicola Pellegrino

Passeggiata nel centro storico

Visita al Castello

Rientro entro le ore 17.45 *Pranzo libero. Info e prenotazioni al 333 6604102 (anche WhatsApp) (messaggio privo di attribuzione commerciale)

