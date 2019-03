Si vota per le primarie del centrodestra a Lucera, San Giovanni e San Severo

Di:

Foggia, 31 marzo 2019. Si tengono oggi le primarie di centrodestra a San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo. Dai primi dati (San Severotv indica 1300 votanti alle 12.00) e dai commenti di alcuni consiglieri comunali sui social, sembra che si siano mobilitati vari elettori.

Vediamo i candidati. A San Severo Rosa Caposiena per Fi, Marianna Bocola per la Lega, Roberto Fanelli (L’Altra Italia), Francesco Stefanetti per Fdi e Fernando Ciliberti per una civica con il suo nome.

Lucera presenta tre candidati: Michele Consalvo (Forza Italia e Lega), Giuseppe Bizzarri (Lucera Popolare e Pli), Ettore Orlando (Fratelli d’Italia).

A San Giovanni Rotondo le primarie si svolgono con i seguenti candidati: Nunzia Canistro, vicesindaco dell’amministrazione uscente (Direzione Italia-Fratelli d’Italia), Mauro Cappucci per la Lega, Mimmo Longo per Forza Italia e Giuseppe Mangiacotti, Udc.