A 28 anni da Zemanlandia: riviviamo quei cinque anni

Film in campo e al cinema

La promozione in A, il nono posto e l’UEFA sfiorata: ripercorriamo insieme la storia dei protagonisti del Foggia dei miracoli che infuocarono lo Zaccaria tra il 1989 e il 1994.

Quando un evento, un personaggio o un risultato sportivo vengono “immortalati” dal grande schermo, significa che qualcosa di irrepitibile è stato fatto, è successo al grande Johan Cruyff, ma è successo anche al Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman, raccontato nel film di Consonna “Zemanlandia” uscito nel 2009. Qualcosa di effettivamente irripetibile quella squadra lo ha fatto, non soltanto per i risultati raggiunti, ma per il come: un 4-3-3 spregiudicato, sovrapposizioni continue sulle fasce, terzini arrembanti e con il vizio del goal e difesa altissima, a fare invidia agli altri rossoneri del Milan di Sacchi che in quel tempo dominavano in Europa e in Italia. Il diktat dell’allenatore boemo era chiaro, fare più goal dell’avversario e divertire il pubblico e la Serie B e l’Italia intera se ne accorsero immediatamente: nella stagione ’90-’91 il Foggia stravince il campionato cadetto, distanziando il Verona secondo di ben sei punti, chiude con il migliore attacco, 67 goal e Ciccio Baiano è capocannoniere del torneo con 22 reti. Record su record per i rossoneri, nonostante non partissero con i favori dei pronostici, ma come spesso accade, le imprese smentiscono esperti, intenditori e quote sullo sport: la celebre dura preparazione di inizio campionato, le idee innovative e la visione futuristica del gioco offensivo del boemo, colsero impreparata non soltanto la Serie B, ma anche appassionati e addetti ai lavori.

Il trio delle meraviglie: Signori, Baiano, Rambaudi

In quel 4-3-3 che ha fatto stropicciare gli occhi a molti appassionati di calcio e fatto “piangere” tanti portieri tra Serie A e Serie B, a esaltarsi erano in particolare le tre punte, assetto che poi il boemo riproporrà alla Lazio, dove ritroverà Signori e Rambaudi. Il cosiddetto “trio delle meraviglie” formato da Ciccio Baiano, Giuseppe Signori e Roberto Rambaudi era una macchina da goal impressionante: il Foggia sarà il secondo migliore attacco della Serie A nella stagione ‘91-’92, dietro al Milan di Van Basten, capocannoniere del torneo con 25 reti. Baiano si confermò cannoniere implacabile anche in Serie A, siglando 16 reti, mentre Signori siglò 11 reti e Rambaudi nove. Il Foggia ottenne tre salvezze consecutive, condite da due noni posti e i rossoneri sfiorarono la qualificazione in Coppa UEFA, mancata solo a causa di una sconfitta con il Napoli nell’ultimo turno del campionato. Piano piano le sirene più “nobili” di altre squadre affascinarono i gioielli di Zemanlandia, che si disciolse alla fine del terzo anno di Serie A, ma non nella memoria di tutti gli appassionati di calcio. Non è soltanto l’attacco di quel Foggia a essere ricordato, infatti, ma anche il centrocampo, con il “metronomo” Di Biagio a dettare i tempi di gioco e i due russi Kolyvanov e Shalimov a difendere e attaccare senza sosta, cercando verticalizzazioni per le tre punte o la conclusione personale. In porta, giocava quello che veniva definito già quasi 30 anni fa un “portiere moderno”, bravo con i piedi e in grado di leggere l’azione quasi come uno stopper, permettendo alla squadra di giocare molto alta: parliamo del compianto Francesco Mancini, che con il Foggia ha disputato più di 200 partite, diventando uno dei calciatori più presente in rossonero.

Siamo sicuri che un tifoso del Foggia ricorderà a menadito quella formazione, un po’ come i tifosi del Torino ricordano la formazione del Grande Torino, ma tutta Italia fu incantata da quel modo di interpretare il calcio e dal “trio delle meraviglie” che fu “offuscato” soltanto dal Milan dei tre olandesi, al quale, per spettacolarità la squadra del boemo non aveva nulla da invidiare.