Brusaferro (Iss) “Curva dice: siamo al plateau, ora la discesa”

: “La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto”. Lo ha spiegato stamani (fonte: Il Sole 24 ore) il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, attraverso l’illustrazione di un grafico che apre dunque “uno spiraglio di ottimismo in Italia sul fronte del Coronavirus”.. “Bisognerà comunque tenere sotto controllo strettissimo i moltiplicatori dell’epidemia, tra cui le case di cura”. Fondamentale sarà il rispetto delle “regole e il distanziamento sociale”. “La fascia d’età che paga il tributo più forte al virus è quella dai 70 in poi.”