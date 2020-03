Buoni alimentari dal Governo, Agostinacchio “Sì, ma i miliardi promessi?”

Foggia, 31 marzo 2020. Buoni alimentari dal Governo.400 milioni agli 8161 comuni italiani. E i miliardi promessi ? E’ evidente che ai singoli comuni saranno assegnate somme insufficienti. Con l’emergenza alimentare non si scherza. Giustamente si parla di rischio rivolta. Le amministrazioni comunali devono mobilitarsi e mobilitare per la ricerca di risorse,impegnando tutti i gruppi consiliari,maggioranza e opposizione. Solo uno sforzo unitario potrà produrre effetti.

Nel corso di una intervista il governatore della Sicilia ha dichiarato avere la sua regione stanziato cento milioni di euro per le famiglie. La regione Puglia? Il momento è grave,la gente muore e si ammala. Il coprifuoco da guerra ed i vari decreti per contenere il contagio coronavirus hanno bloccato le attività lavorative facendo venir meno le risorse per fronteggiare in non poche famiglie,le più elementari esigenze. A Foggia come in altre città, se non si è provveduto si proceda a censire le situazione di urgente bisogno,si costituisca un gruppo di lavoro per la distribuzione di quanto nella disponibilità dell’Ente, con il massimo della trasparenza; sia organizzato a Palazzo di Città uno sportello per l’ascolto h24; siano contattati gli istituti che ospitano cittadini in età avanzata.

La situazione va affrontata, la gente assistita , superando appartenenze e posizioni politiche attuali e pregresse: Opportuna appare una informativa sulla locale situazione ospedaliera. Insomma insieme per dare risposte ad ogni livello. Unire le forze è necessario. Possiamo,dobbiamo vincere nonostante la non solidale Europa e, la inadeguatezza dei mezzi a disposizione dei comuni in maniera superficiale ed irresponsabile.

(Foggia 31 marzo 2020, a cura dell’Onorevole Paolo Agostinacchio)