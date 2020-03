Buoni spesa, come si erogano. Moduli, determine e altro. Dossier ANCI Campania

(ANCI Campania) Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.Trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza.Ecco allora i suggerimenti di ANCI Campania,per utilizzare al meglio l’Ordinanza ein ogni Comune per distribuire i buoni spesa.1) DETERMINA DEL DIRIGENTE ( CLICCA E SCARICA 2) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ( CLICCA E SCARICA 3) MODULO PER IL BENEFICIARIO ( CLICCA E SCARICA

