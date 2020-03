Coronavirus, a Bari l’addio al dottor Mario Salerno

(ANSA) – BARI, 29 MAR – Un fisiatra di 67 anni, il dottor Mario Salerno, è deceduto ieri a Sannicandro di Bari dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Lavorava in un centro di riabilitazione. La notizia è confermata all’ANSA dai sindacati medici Smi e Fimmg Puglia. Si tratta della terza vittima in Puglia tra gli operatori sanitari, dopo il medico e l’operatore del 118 deceduti in provincia di Foggia.(ANSA). “. Il primo a cadere sul campo nella battaglia contro Covid era stato Antonio Magherino, medico di San Severo, in servizio a Torremaggiore. Guardia medica, 59 anni, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. La notizia ha fatto rapidamente il giro di tutta la collettività e ha avuto la conferma dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Decine i messaggi di cordoglio provenienti da ogni parte della provincia, soprattutto dalla zona in cui il medico operava. Stessa ondata di commozione che si è diffusa a Rodi Garganico quando nei giorni scorsi è stata resa nota la morte di Nicola Ciccomascolo, operatore del 118 di Sanitaservice”. Lo riporta Repubblica.it.

Il ricordo del Fisio FARM Centro di fisioterapia. “Il nostro staff si stringe nel dolore per la prematura perdita del nostro carissimo direttore Dott. Mario Salerno, il pilastro della nostra struttura, un medico eccezionale ma sopratutto una persona speciale per tutti noi. Lo ricorderemo sempre per la sua innata eleganza, educazione, disponibilità ed umiltà . Grazie di tutto carissimo Dott. Salerno ❤️… resterai sempre nei nostri cuori e in quelli dei tuoi amatissimi pazienti . ❤️”