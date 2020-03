Covid19. Campo “In Capitanata oltre 5 milioni: i soldi a chi non può ‘mettere il piatto in tavola'”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. “I Comuni della Capitanata hanno 5.451.487,72 euro da destinare al sostegno di chi è stato messo in ginocchio dalla crisi economica scatenata dalla pandemia. È una cifra importante destinata ad alleviare le difficoltà di chi non ha più la possibilità di “mettere il piatto tavola”, come si dice da noi. Di fronte ad un’emergenza così grave, non ha alcun senso speculare politicamente o polemizzare strumentalmente sull’intensità dell’aiuto. Ciò di cui tutti dobbiamo occuparci è che i soldi siano destinati a chi ha davvero bisogno, che le scelte degli amministratori locali siano coerenti con gli obiettivi indicati dal Governo, che i cittadini non siano trasformati in clienti. È in gioco la tenuta stessa delle nostre comunità e non possiamo mettere a rischio un bene così prezioso per soddisfare miseri interessi di bottega. La solidarietà deve prevalere su tutto”.