Covid19, con Manfredonia e altri nella fascia “21 – 50” positivi c’è anche Bovino

, aggiornato alle ore 16.30 del 31 marzo 2020:(fino a sabato 28 marzo 2020 il dato ufficiale era “24 positivi” e 2 decessi),restano nella fascia “” casi confermati di positività. Da oggi nella stessa fascia anche. Nella fascia “21-50” casi confermati di positività al Covid19 anche Andria, Altamura e Bitonto.

Per gli altri Comuni del Foggiano: Foggia – San Giovanni Rotondo fascia over51. Per San Giovanni Rotondo siamo oltre i 60 casi, con 200 persone almeno in quarantena, come dichiarato dalla stesso sindaco Crisetti.

Fascia 11 – 20 casi per Lucera, Torremaggiore, San Paolo di Civitate. Fascia 1 – 5 per Peschici, Vico del Gargano, Ischitella.

Bollettino epidemiologico regionale. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 31 marzo, in Puglia, sono stati registrati 956 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi: 22 nella Provincia di Bari; 8 nella Provincia Bat; 0 nella Provincia di Brindisi; 52 nella Provincia di Foggia; 10 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; (La somma dei dati per provincia è superiore di 6 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

Sono stati registrati 19 decessi: 9 in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni) , 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni) . Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 14.073 test. Salgono a 39 i pazienti guariti.