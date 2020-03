“Cura Italia”, INPS. “600 euro per autonomi: conterà ordine cronologico domande”

(Teleborsa) – Sono online sul sito Inps le istruzioni per richiedere il bonus per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo stabilito dal dl Cura Italia. Le procedure di domanda saranno online a partire dal primo aprile. Le istruzioni, contenute in una circolare appena pubblicata, chiariscono che per l‘indennità di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa. L’indennità – specifica l’Inps – non contribuisce alla formazioni del reddito ed è erogata dall’istituto previa domanda, anche con il Pin semplificato. (fonte teleborsa)

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo, spiega l’Inps, è destinato ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data.

“Rispetto alle notizie di stampa su 600 € autonomi, la dizione è presente in tutti gli articoli del #curaitalia e nelle circolari #INPS. Ma i soldi bastano per la platea interessata. E se non dovessero bastare rifinanzieremo il fondo.Non lasciamo nessuno solo. #Lavoro #coronavirus“. Lo precisa sui social Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro del Governo.