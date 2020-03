Foggia. Aiuti alle famiglie in difficoltà, Raffaele Di Mauro chiarisce

“Cari amici, come saprete il Governo ha stanziato dei fondi per le famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà. Potranno accedere al Contributo di solidarietà alimentare coloro che risiedono nel comune di Foggia, che si trovino in una situazione di reale bisogno, non essendo beneficiari di altre forme di sostegno come reddito di cittadinanza, reddito di dignità, cassa integrazione o altre tipologie di provvidenza statale”. La nota di chiarimento è del consigliere comunale di Fi Raffaele Di Mauro.

I richiedenti dovranno autocertificare la reale esigenza tramite due modelli da compilare (A e B) che troveranno sul sito del Comune di Foggia nella speciale “sezione Coronavirus” e inviandoli alla casella mail buonispesa@comune.foggia.it oppure consegnandoli manualmente agli uffici dall’Assessorato alle politiche sociali di Via Fuiani o alle Circoscrizioni di Viale Candelaro 102 e Via Scillitani 2. Il buono spesa per chi ne risulterà avente diritto sarà di € 5,00 a settimana per componente famigliare, e 7,00 € in caso di componente minore o portatore di handicap. Con la speranza che questo momento di distanza sociale proceda bene, ma soprattutto che finisca presto, vi saluto restando a vostra disposizione”.