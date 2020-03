Foggia: Landella: “A breve modelli per contributi di solidarietà alimentare”

“Sul sito internet del Comune di Foggia a breve sarà possibile scaricare i modelli per richiedere i contributi relativi alla misura economica di solidarietà alimentare.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza/domicilio nel Comune di Foggia;

– per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

– di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;

– non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, Reddito di Dignità, Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali, etc.);

– di non percepire altre provvidenze dallo Stato.

La richiesta di erogazione del contributo di solidarietà alimentare deve essere presentata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato buonispesa@comune.foggia.it o in forma cartacea da indirizzare all’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia. La modulistica è disponibile oltre che sul sito istituzionale www.comune.foggia.it, anche presso i punti di accesso dislocati sul territorio comunale, di seguito indicati:

– Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia sito in Foggia, Via Fuiani, n. 16;

– 1 Circoscrizione Nord sita in Viale Candelaro, n. 102;

– 2 Circoscrizione Centro sita in Via Lorenzo Scillitani, n. 2;

– 3 Circoscrizione Sud sita in Via Lorenzo Scillitani, n. 2;

– Protocollo generale del Comune di Foggia, sito in Corso Garibaldi, n. 58″.