Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione domande disoccupazione

L’Inps, con circolare n. 49 del 30 marzo 2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal D.L. 18/2020, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione. L’Istituto, con notizia del 27 marzo 2020, ha reso noto che dal 1° aprile 2020 è possibile presentare la domanda per la prestazione “indennità 600 euro”. Fonte eclavoro.it

ATTO INTEGRALE

Circolare numero 49 del 30-03-2020