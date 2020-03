Isole Tremiti, Guardia Costiera: “Assistenza alla popolazione in caso di necessità”

(askanews). La Guardia Costiera è “pronta ad intervenire in caso di necessità” per garantire i collegamenti marittimi tra le isole Tremiti e la terraferma. Collegamenti interrotti dopo lo stop a Tirrennia, a causa del sequestro dei conti da parte dei commissari giudiziari. La guardia costiera “ha già messo in allerta i mezzi navali presenti in zona e gli elicotteri della Base Aeromobili di Pescara, che sin da ora, sono pronti ad interviene per assicurare assistenza alla popolazione in caso di necessità”. E nelle prossime ore dirigerà in zona anche la nave Diciotti, pattugliatore d’altura multiruolo della, che fornirà un ulteriore supporto logistico e sanitario ai residenti delle isole Tremiti. (askanews)