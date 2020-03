“Ladri armati che approfittano del Coronavirus”. CC Foggia “Nessuna segnalazione”

, 31 marzo 2020. Ennesima “catena” sui social con foto di “ladri armati” nei condomini di Manfredonia, Foggia, e di Napoli, che cercherebbero di entrare nelle abitazioni “fingendosi impegnati in un controllo per il coronavirus“. In considerazione dell’elevato numero di richieste relative alla stessa segnalazione, si precisa che – come rimarcato anche dai– non esistono segnalazioni in merito a quanto diffuso. Dunque, la notizia è configurabile come una “bufala”, come del resto evidenziato in numerosi siti nazionali.

Dello stesso tenore la notizia relativa all’affissione i cartelli con l’intestazione del Ministero dell’Interno che preannunciano dei controlli a casa; anche in questo caso si tratta di una bufala o meglio di una truffa, “non essendo previsto nessun tipo di controllo nelle abitazioni degli italiani”