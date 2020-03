Manfredonia, Covid19: Polizia locale intensifica controlli “Denunce in Piazza Duomo”

, 31 marzo 2020. Covid19: continuano i controlli dellasul territorio di, con posti di controllo e vigilanza nell’agro comunale. Stamani alcune sanzioni sono state elevate anche in Piazza Duomo, in seguito ai controlli effettuati dagli agenti. Come già pubblicato, ieri erano stati sanzionati 4 cittadini appiedati che trasgredendo le regole se ne stavano in giro senza addurre motivazioni valide. “I controlli continuano e il comando della Polizia locale non abbasserà la guardia di fronte alle eventuali violazioni“.

FOTOGALLERY 31.03.2020