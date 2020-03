Manfredonia, parziale ripresa della pesca: i chiarimenti del Ministero

Anche se parzialmente e in ordine sparso, le motopesche sono tronate in mare alle abituali attività di pesca. Non tutte le 180 che costituiscono la flotta peschereccia sipontina. Al momento sono una trentina che hanno lasciato gli ormeggi. Non c’era nessuna restrizione che obbligasse gli armatori a tenere a terra i battelli. Quella di fermarsi è maturata nel contesto di generale stato di tensione causato dall’ondata di misure precauzionali dettate dal Governo Conte per far fronte alla paurosa minaccia del coronavirus. Tutto si è fermato sotto l’imperativo categorico “tutti in casa” con conseguenziale blocco di numerose attività economiche. I pescatori hanno ritenuto che il provvedimento riguardasse anche la loro attività. Anche perché, venendo meno l’utilizzatore finale del prodotto pescato, vale a dire il consumatore e dunque il commerciante, è venuto meno lo scopo della pesca così che è rimasta disarticolata l’intera filiera. Si è venuta a creare una situazione di forte disagio in un settore perno dell’economia locale. Tanto le associazioni di categoria quanto la stessa autorità marittima, hanno fatto presente la delicata situazione al competente ministero. “E’ intervenuta – spiega il comandante della Capitaneria di porto, Giuseppe Turiano – la direzione generale della pesca marittima del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che nell’ambito della misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha chiarito che la misura emergenziale prevista per le unità di pesca non era da ritenersi come misura di fermo obbligatorio o volontario, bensì di sospensione dell’attività economica dovuta a cause di forza maggiore derivanti dall’emergenza sanitaria”.

La circolare del ministero detta gli adempimenti e le modalità che gli armatori dovranno osservare in caso di sospensione temporanea dell’attività di pesca ai fini di comprovare, cessata l’emergenza sanitaria, la veridicità della autodichiarazione di sospensione dell’attività e accedere alle provvidenze previste. Non c’erano dunque ostacoli di legge al proseguimento dell’attività di pesca. Le reticenze alla ripresa dell’attività erano semmai di altra natura connesse agli ormai cronici problemi che condizionano il settore ittico. In primo luogo la determinazione del prezzo dei prodotti ittici lascata all’arbitrio del grossista in assenza del mercato generale che continua a rimanere chiuso. Da una buona parte degli addetti ai lavori è stata reitera la proposta di anticipare a questo periodo emergenziale, il fermo pesca estivo: si eliminerebbero – si evidenzia – tante difficoltà e si risparmierebbero risorse destinate al settore.

La ripresa, al momento parziale delle attività di pesca, è un segno di grande speranza per il ritorno alla normalità di un settore che oltre ad aver perso una cospicua quota di reddito, rischia di perdere fette di mercato per le mancate esportazioni nelle città del nord lasciando campo libero alla concorrenza.