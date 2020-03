Manfredonia, Polizia e GdF trovano droga in auto in panne

(Fonte Gazzetta del Mezzogiorno) Nel tardo pomeriggio di sabato scorso la polizia e la guardia di finanza di Manfredonia (Fg) hanno controllato sulla SP141 un carroattrezzi, che stava trasportando un’auto in panne.. Dai primi accertamenti sembra che lo stupefacente sia stato nascosto e il trasporto sul carroattrezzi sia stata solo un’escamotage. In corso indagini per capire i responsabili del trasporto. Fonte: Gazzetta Mezzogiorno