Manfredonia. Richieste per solidarietà alimentare, “necessarie ulteriori risorse umane”

, 31 marzo 2020. “Buonasera StatoQuotidiano.it; per quanto riguarda le richieste dei cittadini, relative alle, non sarebbe opportuno prevedere il– anche per il solo periodo dell’emergenza -, di ulteriori assistenti sociali, figure socio sanitarie e di psicologia,Esattamente come avvenuto per i medici e gli infermieri? Fermo restando la necessità delle raccolte spontanee per gli alimenti, non sarebbe opportuno anche unadestinata al sostentamento anche mensile di giovani/e figure per i Servizi Sociali, e dunque per il Comune di Manfredonia? La richiesta di cittadini è probabilmente eccessiva da sostenere per il numero di risorse attualmente a disposizione. Grazie”.

(Cittadina, Manfredonia 31 marzo 2020)