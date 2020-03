Orta Nova. Sindaco annuncia primo caso di Coronavirus (VIDEO)

Foggia, 31 marzo 2020. “Ieri la Asl ci ha comunicato che un nostro cittadino ricoverato presso una struttura di Foggia è risultato positivo”. Lo ha detto il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, attraverso un video pubblicato su Facebook “È stata disposta quarantena per i suoi familiari”.

Lasorsa ha ribadito la necessità per tutti di osservare le norme prescritte dal provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri “Resto a casa”. La grande maggioranza dei casi di positività, ha chiarito, può essere asintomatica e l’unico modo per evitare una diffusione del contagio è nel “tagliare i rapporti sociali e ogni tipo di contatto. L’oltraggio alla norma sarebbe un dispetto fatto principalmente a voi stessi perché così facendo mettereste in pericolo la vostra persona”.

Emergenza coronavirus- aggiornamenti 30/03/2020 ⛔ AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS – 30/03/2020 ⛔👨‍⚕️ Ci sono contagiati ad Orta Nova?🛒 Come funzioneranno i bonus spesa?✂️ Ci taglieremo le indennità amministrative per creare un fondo di solidarietà in questa fase emergenziale.Ps: mi preme evidenziare che il cittadino ortese in questione da tempo era ricoverato presso una struttura privata di Foggia. Quindi, ancora una volta, non vi è stato un contagio all'interno del nostro territorio. Pubblicato da Mimmo Lasorsa sindaco su Lunedì 30 marzo 2020

Arrivati intanto dal Governo i finanziamenti ai Comuni per l’Emergenza Alimentare legata al Corona Virus. Ad Orta Nova, comunica Lasorsa, sono stati riconosciuti 160 mila euro. Soldi, questi, che saranno convertiti in buoni spesa da mettere a disposizione delle famiglie in stato di reale necessità, “a partire dall’indigente per arrivare a chi non ha più lavorato a seguire delle misure restrittive adottate dal Governo Conte”. L’Amministrazione Lasorsa, informa il sindaco, è già al lavoro, insieme con l’ufficio di assistenza sociale, per definire i criteri per l’assegnazione dei buoni spesa. Uffici CAF, parrocchie, associazioni di volontariato saranno chiamati a fornire aiuto al fine di “inquadrare meglio l’attuale situazione”.

Comunicata anche l’intenzione di utilizzare gran parte delle indennità di tutti gli amministratori per favorire la “creazione di un fondo di solidarietà, magari anche con l’ausilio delle minoranze cercando di capire poi come utilizzarlo”.

Nella situazione attuale più che mai, il Comune, come ente locale, deve servirsi di aiuti economici che vengono da altre sedi, ha spiegato Lasorsa. Questo perché anche i Comuni risultano essere un settore in crisi, nella presente fase di emergenza da Corona Virus. “Ben vengano, quindi, proposte” finalizzate a fornire aiuti e soccorso, ma queste devono essere “fattibili e credibili altrimenti si rischia di fare speculazione sulle speranze della gente”. Ha sottolineato il primo cittadino.

A cura di Daniela Iannuzzi