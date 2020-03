Pisicchio “E’ emergenza, sbloccare subito concessione canoni locazione 2018”

. Anche a quelle amministrazione ancora ad oggi inadempienti nella trasmissione dei dati e della documentazione richiesta sulla piattaforma regionale Push. Alla data del 27 marzo infatti, solo 81 Comuni si sono iscritti alla piattaforma e per questi si sta già procedendo con le determine di liquidazione. Negli altri Comuni invece si registrano ritardi e difficoltà tecniche che rischierebbero di allungare i tempi, determinando di conseguenza un generale rallentamento del sostegno all’affitto e un aggravamento della già difficile situazione in corso.. Si tratta a nostro avviso di segnali concreti per dare fiato ai sindaci e alleggerire il lavoro degli uffici comunali, già alle prese con più fronti dettati dall’emergenza sanitaria in corso”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio.