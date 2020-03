Presidente Ordine Medici Chirurgi Odontoiatri Foggia “Evitate di uscire, è una pandemia”

. Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provinciadi Foggia dott.“di concerto con tutto il Consiglio rivolge appello alla popolazione di Capitanata a rispettare le norme previste dal DPCM che regolamenta le uscite dalle proprie abitazioni. Si tratta di una pandemia con un virus ancora non conosciuto completamente, ma che di certo si sa avere un’enorme capacità didiffusione. Unico elemento certo in questa situazione così preoccupante è che il viruse con esso la pandemia si ferma se ognuno resta chiuso in casa, evitando contatti che possono essere contagianti.. In questa situazione siamo tutti possibili portatori del contagio e questo fa obbligo al richiamo al senso di responsabilità di ognuno e all’impegno etico di restare a casa ed uscire solo per le reali necessità. Il Consiglio dell’Ordine fa appello alle Autorità preposte al controllo di intervenire in maniera sistematica e continuativa perché la ove non funzionasse il richiamo all’etica ed al senso civico ci sia il rigore nell’applicazione di una legge dello Stato.”