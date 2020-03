Studenti futuri infermieri omaggiano Riuniti e Casa Sollievo (FOTO)

❤️

🌈

💪🏼

🙏

😷.

“Un pensiero per i nostri amici, docenti e colleghi impegnati in questa difficile emergenza. Grazie per tutto il lavoro che state svolgendo e che avete sempre svolto mostrando dedizione, pazienza e passione, elementi che contraddistinguono da sempre gli infermieri. Siete il nostro esempio, il nostro orgoglio. Noi studenti, futuri infermieri, un giorno ci auguriamo di essere proprio come voi!”.Il disegno realizzato da Massimo e Tiziana, due studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’ Università degli Studi di Foggia , per far sentire la loro vicinanza ai “colleghi” del Policlinico Riuniti di Foggia e di Casa Sollievo della Sofferenza