Tremiti. Fentini “Non si abbandonino gli isolani, ripristinare collegamenti”

Foggia, 31 marzo 2020. Il Segretario cittadino Lega e Consigliere Comunale Isole Tremiti, Gabriele Fentini dichiara “La società Tirrenia ci ha sospeso dal 30/03/20 i collegamenti con le nostre isole. Considerando che in questo momento è l’unico mezzo pubblico utile per l’approvigionamento di materie prime che collega le isole alla terraferma e che quindi la sospensione del pubblico servizio non ha permesso l’arrivo di rifornimenti quali i beni di prima necessità e rifornimenti di gasolio per l’energia elettrica e gas è evidente la situazione che si è venuta a creare. La disputa tra il Governo e L’armatore Tirrenia non deve e non può diventare un problema di noi isolani. Oggi con la situazione che tutti stiamo vivendo, di rinunce e di sacrifici, non è ammissibile chiedere anche di rinunciare alle derrate alimentari e quant’altro necessario per garantire le condizioni minime di vivibilità.

A rafforzare l’impegno e l’attenzione del partito di Matteo Salvini le dichiarazioni del Segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai – “Intollerabile come le Isole Tremiti, un patrimonio storico, naturale e culturale per la Regione Puglia e l’Italia tutta, oggi siano isolate totalmente e non abbiano ricevuto beni di prima necessità che quotidianamente arrivano per gli isolani. I cavilli burocratici legati al blocco dei conti della società Tirrenia non possono rappresentare l’abbandono degli isolani pertanto c’è bisogno di attenzione assoluta degli Enti preposti che diventi concretezza e ridare ciò che spetta ai cittadini delle Isole Tremiti che non sono di Serie B.”