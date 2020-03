“Uomo di Zapponeta ricoverato ai Riuniti positivo al Coronavirus”

Zapponeta, 31 marzo 2020. “In data odierna ci è stato comunicato che un nostro concittadino, ricoverato presso il Policlinico dei Riuniti di Foggia, purtroppo è risultato positivo al Coronavirus. A tal proposito, in accordo con i sanitari dell’ASL, per i familiari stretti e per tutti coloro i quali sono stati a contatto con il soggetto è stato disposto l’isolamento domiciliare.‼️ Rispettiamo queste regole, e presto riusciremo a superare questa drammatica emergenza”. Lo rende noto il sindaco di Zapponeta dr. Vincenzo D’Aloisio.