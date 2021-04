Aspettando i Campi Diomedei, autorizzati altri 3 mesi per lavori suppletivi

Una determina dirigenziale del Comune di Foggia autorizza “il termine suppletivo di esecuzione delle opere da realizzare ai Campi Diomedei al 04/06/2021, in coerenza con il cronoprogramma rideterminato dalla ditta appaltatrice e rispetto al quale è stato espresso parere favorevole da parte Direttore dei Lavori”.

Gli aggiornamenti sempre molto dettagliati sulla pagina facebook dei Campi Diomedei sono fermi a settembre scorso con la prova dell’impianto di illuminazione. Sono tre le ditte impegnate nei lavori al parco, a giugno 2020 il direttore dei lavori e del cantiere Ugo Fragassi spiegava come fosse stata chiesta una proroga di 150 giorni perché “nella nostra arida estate alcuni lavori quali semina e piantumazione degli alberi non fossero possibili”. Negli auspici di chi sta lavorando al cantiere, la possibilità di finire l’opera nel 2020, almeno in autunno. Il cronoprogramma slitta ancora.