COVID. Focolai fra i calciatori, rinviata la partita Foggia-Monopoli

Rinviata Foggia Monopoli del 3 aprile allo Zaccheria a data da destinarsi. Focolai da Covid sono presenti sia nel Foggia Calcio- sono 19 i calciatori, secondo quanto comunicato dalla società -sia nel Monopoli.

“La Lega Pro – rende noto il club rossonero- preso atto della documentazione inviata dalla S.S. Monopoli Calcio e dalla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione ASL-BA rende noto che la gara Foggia-Monopoli, valida per la 34 giornata del campionato di Serie C girone C, in programma sabato 3 aprile (20:30) allo Zaccheria è stata rinviata a data da destinarsi”.