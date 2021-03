Covid Puglia, infermieri del 118 rifiutano vaccino: contagiati

Lecce, 31/03/2021 – (quotidianopuglia) Positivi due infermieri della postazione del 118 dell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Due dei tre infermieri che hanno rifiutato di sottoporsi alla campagna vaccinale che ha dato priorità al personale sanitario per prevenire la diffusione dei contagi Covid nei reparti. Negativi tutti gli altri. E sono tre i medici no vax in servizio nella rete salentina di soccorso del 118.

Nessun provvedimento è stato adottato intanto dai vertici della Asl, diversamente da quanto accaduto, ad esempio, a Brindisi. Intanto i due infermieri sono a casa in quarantena sanitaria, in attesa di sottoporsi nuovamente ai tamponi.

L’allarme si è diffuso domenica scorsa nella postazione del 118 di Casarano quando uno degli infermieri no vax ha manifestato sintomi del contagio da Covid 19. Un passo indietro: questo dipendente della Asl è vero che si era rifiutato di sottoporsi al vaccino, salvo poi ricredersi negli ultimi giorni. Forse per timore di conseguenze sul piano disciplinare, forse per i timori innescati dall’impennata della curva dei contagi e dei decessi che vede oggi la Puglia tristemente seconda solo alla Lombardia. (quotididianopuglia)