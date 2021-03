Covid Puglia, Pasqua blindata: vietato spostarsi in barca in altri Comuni

Manfredonia, 31/03/2021 – (repubblica) Sì alle gite in barca nel weekend di Pasqua, ma soltanto se le imbarcazioni si trovano in un porto dello stesso comune di residenza: le regole imposte dal governo per i giorni di festa deludono i diportisti e chi sperava di aggirare sul mare i divieti e i controlli a terra. In Puglia non è espressamente vietato andare in barca, a differenza di quanto accade in altre regioni come la Liguria, dove il governatore Giovanni Toti ha vietato di spostarsi verso barche e seconde case.

L’attività da diporto può essere considerata sportiva e quindi praticata anche in zona rossa, ma all’interno del comune di residenza e comunque mantenendo il distanziamento e portando a bordo soltanto familiari stretti. Da Bari sarà impossibile raggiungere le imbarcazioni ormeggiate a Monopoli o a Polignano, giusto per fare un esempio. Da Brindisi non si potrà andare a Fasano né a Villanova di Ostuni, da Lecce a Otranto, Gallipoli, Castro, Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca. (repubblica)