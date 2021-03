(ANSA, 31 marzo 2021). BRUXELLES – Non c’è nessun rischio specifico legato all’età per il vaccino AstraZeneca. Lo riferisce l’Ema in un comunicato. Per questo pomeriggio era previsto un briefing tecnico con aggiornamenti sul processo di revisione in atto sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, dopo la nuova decisione della Germania.

“Un nesso causale” degli eventi rari di trombosi “con il vaccino” di AstraZeneca “non è dimostrato ma è possibile e ulteriori analisi sono in corso”. Così l’Ema in una nota.

“L’Ema continua a collaborare con le autorità nazionali degli Stati membri Ue per garantire che vengano segnalati casi sospetti di coaguli di sangue insoliti” dopo le vaccinazioni con AstraZeneca. “Questi casi – prosegue la nota – vengono analizzati nella valutazione in corso del Comitato della sicurezza dell’Ema (Prac). Sulla base di tutti i dati attualmente disponibili, il Prac dovrebbe emettere una raccomandazione aggiornata durante la sua riunione plenaria di aprile (6-9 aprile)”. (ANSA, 31 marzo 2021).