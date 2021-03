Il viaggio di Dante nelle grotte del Gargano organizzato dai geografi di Foggia

La sezione provinciale A.I.I.G. (associazione di insegnanti italiani di geografia) organizza “Grotte e stelle: il Gargano e la geografia di Dante”. L’evento, trasmesso in diretta web fra le 22 e 23 del 9 aprile, verrà diviso in due parti. La prima prevede un collegamento in grotta con il prof. Sacha De Giovanni e lo speleologo Gian Piero Villani, a cui seguirà la messa in onda del video di una discesa.

La seconda parte riguarderà la proiezione di un video con il prof. Matteo Coco che presenterà le rare copie della Divina Commedia (entrambe custodite nella Biblioteca Provinciale del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis) e decanterà alcuni versi sulla Geografia.

Il primo volume è un trascritto micro-calligrafo su un unico foglio realizzato dal tipografo Francesco Cossovel nel 1888. Il secondo volume è una delle rare copie del 1564 ad opera di Christoforo Landino e D’Alessandro Vellutello.

L’evento tiene insieme il Parco del Gargano, gli speleologi, i letterati, i geografi, per una singolare “notte dantesca” che richiami il viaggio nell’oltremondo del poeta fiorentino.

Si svolgerà in collaborazione con Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, con Pasquale Pazienza, presidente del parco del Gargano, con Gian Piero Villani del gruppo Speleo Team Montenero, con Vincenzo Pepe, presidente nazionale FareAmbiente, Michele Augello, del circolo Legambiente San Marco in Lamis, il Village Park, il Museo Paleontologico dei Dinosauri e del Carsismo, Stefano Starace dell’associazione culturale Mo’l’estate Spirit Festival, Padre Stefano De Luca della biblioteca Francescana Provinciale del convento di San Matteo, la Green Solutions Srls.

Sarà possibile seguirlo in diretta web dalle ore 22 alle ore 23 del 9 aprile sul canale Youtube AIIG FOGGIA o sulla medesima pagina facebook.