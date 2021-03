Morti sulla Statale 89, Con Manfredonia: “Chiediamo la denuncia di ANAS per omicidio”

๐—œ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ a seguito dellโ€™ennesima morte sulla SS 89 ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐˜๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ. Le vite dei nostri cari non possono trasformarsi in meri numeri che vanno periodicamente ad allungare una lista dellโ€™orrore. Chiediamo ufficialmente allโ€™ANAS spiegazioni circa il mancato inizio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto che va dallโ€™Amendola a Manfredonia e ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ผ. I presupposti ci sono tutti.

I fatti. ๐—ก๐—ฒ๐—น ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿณ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฆ ๐Ÿด๐Ÿต ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ con lโ€™assegnazione di un finanziamento di 44 milioni di euro da parte del Governo. Nel 2009 lโ€™allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli indicava per il progetto definitivo un costo complessivo di 57.338.000 di euro, evidenziando che aveva incassato tutti i pareri favorevoli, ma che non cโ€™era la piena disponibilitร economica. Finalmente, dopo incessanti e spesso anche dure battaglie portate avanti dal Comune di Manfredonia dal 2010 a suon di tavoli tecnici e segnalazioni in Prefettura, ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿด ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ธ ๐—ฎ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฆ๐Ÿด๐Ÿต ๐—š๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ nel tratto compreso tra il km 172+000 (ingresso Manfredonia Sud) ed il km 186+500 (aeroporto di Amendola), ed in occasione delle risorse messe a disposizione per il Patto per il Sud, furono recuperate le ulteriori somme occorrenti.

Si giunse cosรฌ ad ๐˜‚๐—ป ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฒ๐Ÿด๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ per interventi che prevedono la realizzazione di uno spartitraffico continuo, lโ€™allargamento della sede stradale, un nuovo ponte sul Candelaro (in sostituzione di quello giร esistente), un innesto stradale nei pressi dellโ€™Abbazia di San Leonardo (per inversione di marcia per chi proviene dal Gargano), un tunnel pedonale per consentire lโ€™attraversamento a quanti parcheggiano di fronte allโ€™Abbazia (che non dispone di uno spazio sufficiente al proprio interno), lโ€™adeguamento dei cavalcavia della Z.I. (al fine di migliorare la fruizione dellโ€™area).

๐—Ÿโ€™๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ. Siamo giunti al 2021, con nuove tragiche morti che pesano sui nostri cuori, ma di cui qualcuno dovrร necessariamente rispondere. La Legge 41 del 2016 ha introdotto lโ€™omicidio stradale, evidenziando che il reato ricorre anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo, poichรฉ il codice della strada disciplina condotte errate inerenti la sicurezza stradale e relative alla manutenzione stradale. ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ, ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ก๐—”๐—ฆ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ, per la morte della 28enne di Manfredonia avvenuta il 23 gennaio 2021 nel tratto che avrebbe dovuto essere interessato dagli interventi per la messa in sicurezza giร da due anni.

๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ ๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€, affinchรฉ il tempo non faccia passare in secondo piano la gravitร di quanto accaduto e auspicando che questa tragedia non resti circoscritta al dolore straziante di una famiglia, ma che possa diventare il grido corale ed unanime di una comunitร per scuotere le coscienze e lโ€™inerzia delle istituzioni preposte, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜‚๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ.