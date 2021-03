Bari, 31 marzo 2021 – Donati fegato e reni di un 78enne deceduto per un gravissimo trauma. Il prelievo multiorgano è avvenuto la notta scorsa all’Ospedale “Di Venere” di Bari: i familiari dell’uomo hanno acconsentito alla donazione, compiendo un gesto di grande altruismo e generosità.

La macchina della donazione si è immediatamente attivata con l’équipe dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, guidata dal dr. Claudio Petrillo, in collaborazione con la dr.ssa Gabriella Ingenito, coordinatrice del Centro Trapianti dell’Ospedale Di Venere. Tutto si è svolto secondo tempi e procedure previsti: dal consenso alle operazioni di analisi e verifica sugli organi, sino al prelievo in sala operatoria. Il fegato dell’uomo è stato destinato al Policlinico di Padova, per un trapianto d’urgenza, mentre i reni sono stati inviati al Policlinico di Bari.