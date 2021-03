Vaccini, Vespa “diffama” Università di Foggia: Limone replica “Noi cavie”

Foggia, 31/03/2021 – “Questa sera – scrive il rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone sul suo profilo Facebook – su Porta a Porta Bruno Vespa ha introdotto un servizio sui ‘furbetti dei vaccini’ e per cercare di dare un po’ di pepe alla discussione in studio, che evidentemente stava languendo, ha accomunato chi per senso del dovere ha fatto da cavia in queste settimane per Astra Zeneca come le forze dell’ordine, gli insegnanti e gli universitari con chi con mezzucci vari ha commesso reati per saltare la fila”.

“Ci tengo a chiarire – prosegue – che insegnanti e docenti universitari italiani, compresi tutti i colleghi di UNIFG, sono stati vaccinati nel pieno rispetto delle regole, cioè abbiamo semplicemente seguito un piano vaccinale nazionale”.

“Le autorità politiche e sanitarie ci hanno chiesto di farlo, forse perché il nostro vaccino non poteva essere somministrato agli over 65, forse perché rappresentavamo un gruppo sociale facilmente raggiungibile nella logistica della somministrazione di massa o forse perché il CTS e il governo hanno riconosciuto l’importanza strategica di questo comparto per il Paese”.

“Noi abbiamo diligentemente aderito e siamo stati vaccinati – ribadisce Limone -. Se altre tipologie di vaccini, diverse dal nostro, sono arrivate in ritardo, se ci sono state difficoltà di approvvigionamento o di distribuzione questo è certamente un problema. Dare però la responsabilità agli universitari, far credere che ci sia sotto qualche furberia o insinuare che abbiamo sottratto dosi a chi ne aveva più bisogno è manipolativo e ben lontano dalla verità”.

PUNTATA INTEGRALE (servizio al minuto 14)