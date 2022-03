Casa Sollievo, 610 mila euro per un progetto su cancro al seno

Già in studi precedenti i ricercatori dell’Ospedale di San Pio avevano identificato due miRNA alterati che sembrano essere in grado di prevedere un’evoluzione negativa del carcinoma al seno entro i successivi 15 anni dalla diagnosi. Sulla base di questi risultati, è stato ideato un algoritmo predittivo che ha già dato ottimi risultati sui casi selezionati in Casa Sollievo e che ora verrà testato su altri 700 casi individuati in altri 6 istituti di ricerca di rilevanza nazionale.