Eccolo. In Puglia il primo open day di biliardo paralimpico

StatoQuotidiano.it, 31 marzo 2022. Una giornata dedicata al biliardo paralimpico. Domenica 24 aprile dalle 15.00 alle 18.00, persone con disabilità fisiche potranno avere il primo approccio con questa disciplina.

L’open day – che si terrà presso La Garuffa A.S. Dilettantistica di Viale Manfredi 36 Foggia (FG), dove per entrare sarà necessario il Green Pass – è promosso dal Responsabile Nazionale del settore paralimpico Roberto Dell’Aquila, in collaborazione con il Presidente del Comitato Regionale FIBiS Puglia-Basilicata Giovanni Sperti, il Consigliere Regionale e Coordinatore Regionale del Progetto Biliardo&Scuola Vito Famiglietti, il Delegato Provinciale Antonio D’Amore e la società sportiva affiliata alla FIBiS, col il patrocinio del CIP Puglia.

Durante il pomeriggio sarà illustrata ai presenti la disciplina del biliardo paralimpico grazie soprattutto alla testimonianza di Michele Niro, atleta simbolo del biliardo in carrozzina che ha sempre dimostrato sia in ambito sportivo che non, quanto la disabilità sia un punto di forza e di arricchimento.

L’obiettivo principale dell’evento è quello di far conoscere e diffondere ulteriormente le attività del biliardo paralimpico attualmente presenti in Italia, in Puglia e nella provincia di Foggia. Un’iniziativa che darà l’opportunità a ragazze e ragazzi di approcciarsi in totale sicurezza a uno sport affascinante ed educativo, che valorizza gli individui e le loro abilità.