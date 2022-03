Giardinetto, conducente perde controllo mezzo pesante causa malore

Borgo Giardinetto (Fg), 31 marzo 2022 – Alle ore 11 circa, nella intersezione stradale che dalla Strada Statale 90 porta verso Deliceto, un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei rifiuti a causa di un malore del conducente Paolo T. di 37 anni residente in Faeto (Fg) ha perso il controllo del mezzo che è andato a impattare su una grossa pianta di fichi d’india senza toccare la recinzione della villetta. Il mezzo non andava veloce e il conducente è stato soccorso immediatamente da un paramedico svizzero e automobilisti paralizzati dalla scena. Dopo circa 20 minuti è giunta sul posto l’autombulanza che ha stabilizzato l’uomo, con una lettiga rigida e tutto quello che il protocollo prevede in questi casi. L’uomo era cosciente ma con delle crisi epilettiche intermittenti, al momento del trasporto in ospedale dopo l’arrivo dei carabinieri, l’uomo sembrava non rischiare la propria vita. Bisognerà vedere nelle prossime ore l’evolversi della cartella clinica del paziente preso in carico dagli Ospedali. Unica punta di amarezza persone in transito che non si sono fermate per prestare soccorso, ma hanno preferito tirare dritto come nel massimo dell’egoismo. Altre persone si sono fermate ed hanno prestato soccorso e si sono impegnati e preoccupati per la salute dell’autista che per fortuna con il suo potente mezzo non ha travolto ne automobili e ne passanti.

Nelle foto l’intervento dei sanitari che trasporteranno la vittima dell’incidente stradale in Ospedale.

A cura di Giuseppe Saldutto

Fotogallery: