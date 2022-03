Gli annulli filatelici a Manfredonia (1977-2019). Pubblicazione di Antonio  Salvemini

Il rag. Antonio Salvemini, appassionato cultore di storia locale, ex funzionario della P.L. di Manfredonia, ha pubblicato nel luglio 2021 un interessante ricerca dal titolo: “Gli annulli filatelici a Manfredonia”. L’opera ha la finalità di far conoscere attraverso gli annulli filatelici speciali, alcuni avvenimenti importanti che hanno interessato la città di Manfredonia dal 1977 al 2019. Di ogni annullo celebrativo, l’autore, ne descrive con oculatezza, le note storiche dell’avvenimento.

La serie degli annulli postali speciali inseriti nel catalogo, inizia dal 1977, allorquando ebbe luogo la 1^ Mostra Filatelica Sipontina (dal 25 al 29 agosto) presso il settecentesco Palazzo dei Celestini, allestita dal Circolo Filatelico Numismatico Sipontino. Per l’occasione, venne autorizzato dalle Poste Italiane l’annullo a forma circolare raffigurante l’effige di Re Manfredi di Svevia, fondatore della città di Manfredonia e stampata una cartolina postale numerata presso la locale tipografia di Franco Prencipe.

Gli annulli successivi, nel tempo, riguardano: Convegni; Congressi; Carnevale Dauno; Festa Patronale; Mostra del Presepe; Intitolazione Caserma VV.FF di Manfredonia; Centenario Casa di Riposo Anna Rizzi; 50° Incoronazione Sacra Quadro della Madonna di Siponto; 750° Anniversario della Fondazione di Manfredonia; X^ Mostra del Presepe; 157° Anniversario Polizia di Stato; Beatificazione Papa Giovanni Paolo II; Elezione Papa Francesco; Elezione Papa Francesco; 1° Meeting Fiat 500 Sud Italia; Canonizzazione Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II; X Anniversario della ricollocazione Fontana Piscitelli; 1° Raduno Interregionale A.N.C. della Puglia; Inaugurazione Museo dei Pompieri e della Croce Rossa; 80° Anniversario fondata Borgata di Siponto; Emissione francobollo dedicato a Lucio Dalla.

Una pubblicazione, quella di Salvemini, molto meticolosa e professionale. L’auspicio del cultore sipontino, è che altri studiosi della marcofilia possano reperire con ulteriori ricerche, nuove e inedite notizie, per completare i periodi storici anteriori agli anni precedenti dell’opera pubblicata.

Va ricordato, che Antonio Salvemini è stato già autore in passato de: “La Saline del Sipontino” in Argomenti Dauni nel 1988; “Fiera e Mercati a Manfredonia”, in Puglia Daunia nel 1994; “La Congregazione di Santa Croce in Manfredonia” nel 2012; “I Tontoli una famiglia di Vescovi nella Manfredonia del ‘600” nel 2019; “Gli Scolopi a Manfredonia” nel 1994 nel Bollettino del Centro di Documentazione Storica di Manfredonia; “Note storiche sul Corpo della Polizia Municipale di Manfredonia” nel 2002; “La Polizia Municipale di Manfredonia” nel 2003. Di prossima pubblicazione: “La Confraternita di Santa Maria della Stella Maris o dei Gentiluomini a Manfredonia”; “Il tenente Generale di Corpo d’Armate Ugo Santovito da Manfredonia”; “La Compagnia portuale Felice Muscatiello di Manfredonia”; “Le antiche saline di Siponto e di Manfredonia”.

A cura di Franco Rinaldi

