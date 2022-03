Isole Tremiti e la loro Abbazia. Gli isolani: “Fermate questo scempio”

(SEGNALAZIONE), ISOLE TREMITI, 31/03/2022 – Restare in silenzio, spesso, significa diventare complici dei problemi.

Voltare lo sguardo altrove per non vedere, significa meritarsi la fogna in cui si è caduti.

Ma quando si arriva al punto in cui “il troppo è troppo” bisogna agire e farsi sentire, con coraggio e forza.

Vengo subito al punto nella speranza che lei possa aiutarci se non a fermare questo scempio almeno a ridurre ad un grumo di vergogna coloro che lo hanno permesso.

Lei sicuramente conosce le Isole Tremiti e l’abbazia millenaria di San Nicola.

Un luogo da sogno in cui la storia si respira a pieni polmoni fondendosi con la bellezza mozzafiato del paesaggio e il tempo sembra fermarsi.

Un tempio della cristianità e un esempio di quanto c’è di più bello nel patrimonio artistico e culturale italiano.

Per il ripristino e il tentativo di riportarla al suo vecchio splendore sono stati stanziati nel 2016 ben 20 milioni di Euro.

E lo splendore è stato preso in parola, ma in modo osceno e ferente, con quintali di intonaco grigio/bianco di un colore accecante che con storia, arte, cultura e buon gusto non hanno nulla a che fare.

Come si può intonacare e spatolare mura antiche?

Come si può soffocare, ferire e ingabbiare in una bianca camicia di forza un gioiello storico dalla bellezza invidiabile.

Se i venti milioni servono a operare uno scempio simile allora sarebbe stato meglio non riceverli mai.

Il danno e la beffa, per una volta che i soldi sembrano esserci, si finisce per usarli al fine di rovinare il nostro patrimonio, un patrimonio millenario. Perché?

Com’è possibile non alzare la voce di fronte a tutto ciò.

Ma la voce dei pochi tremitesi rimasti è flebile e cosí mi rivolgo a lei nella speranza che ci dia una mano a porre i riflettori su questa vicenda così incresciosa.

Perché sprecare i soldi in modo simile e molto peggio che non stanziarli.

Cordiali saluti

Gli isolani

