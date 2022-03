StatoQuotidiano.it, 31 marzo 2022. Appuntamento da non perdere domenica 3 aprile con la ventunesima puntata del talk show “La Domenica del Gargano” condotto da Luigi Mossuto in onda su Tv Gargano.

Ospite d’eccezione l’architetto Angelo Ceddia che presenta in esclusiva il suo Piano Strategico del Turismo Ecosostenibile “GARGANO 18”. Come ogni domenica l’appuntamento per i telespettatori di Tv Gargano è con La Domenica del Gargano, condotto da Luigi Mossuto.

Questa domenica la puntata è dedicata agli attrattori turistici e tra gli ospiti oltre

all’Assessore al turismo di Vico del Gargano Porzia Pinto, all’esponente dell’Associazione Crescimpresa Salvatore Buenza e il referente di Confcommercio Franco Budrago, ci sarà l’Architetto Angelo Ceddia che presenta in esclusiva a Tv Gargano il suo piano strategico del Turismo.

Ogni Comune e/o operatore Turistico non può promuovere se stesso, e quindi deve

uscire dai propri confini comunali, per poter promuovere con operazioni di Comunicazioni e Marketing a livello Nazionale ed Internazionale creando una rete degli Enti pubblici insistenti nel territorio ed Operatori Turistici che operano sul Gargano che porteranno a promuovere un unico BRAND quello del GARGANO, per raggiungere questo risultato ho redatto il PIANO STRATEGICO DEL TURISMO ECOSOSTENIBILE “GARGANO 18”.

Durante la puntata si parlerà anche della candidatura di Vico del Gargano a BORGO

D’ITALIA con l’Assessore al Turismo Porzia Pinto.

Una puntata da non perdere!