LSU, Sventurato: “Non è il tempo di appuntarsi medaglie: è ora di fare”

Il cambiamento parte e passa anche dal capovolgimento di condizioni sociali ed economiche a cui un centinaio di famiglie di Manfredonia vivono da 26 anni in una condizione a dir poco precaria, ai limiti della sopravvivenza e, appunto della dignità. Per anni sono stati semplici numeri di un freddo elenco che segnava una guerra tra poveri, dietro i quali invece c’è la storia di persone che, con spirito di servizio e sacrificio, sono divenuti fondamentali per il funzionamento di una macchina amministrativa pubblica depauperata e ridotta all’osso.

Già in campagna elettorale, noi di Strada Facendo e tutta la coalizione a sostegno di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , avevamo preso a cuore questa complicata questione , facendocene carico direttamente dagli LSU ed iniziando le interlocuzioni a livello parlamentare e ministeriale per sensibilizzare la possibilità tecnica di proroga o riapertura dei termini della stabilizzazione.

Percorso, divenuto ancor più incisivo sin dai primi giorni d’insediamento del nuovo sindaco e della nuova Giunta (inizi di dicembre) che, in particolar modo nella persona dell’ instancabile Assessore Libero Palumbo, ha messo su una task force (con i rappresentanti politici regionali e nazionali di tutti i partiti, le Istituzioni ed i sindacati) per vincere una corsa contro che pareva impossibile. La firma dei primi 15 contratti rappresenta una pagina storica per la nostra città, segno che volere è potere e che gli interessi dei cittadini non devono restare slogan da campagna elettorale ma risultati concreti, frutto della competenza ed il grande impegno di una squadra coesa guidata con lungimiranza e tenacia.