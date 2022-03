Manfredonia, squadra impegnata per il mantenimento delle palme

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/03/2022 – “RipuliAMO e risistemiAMO la città. Dall’inizio di questa settimana la squadra del verde pubblico é impegnata in uno specifico trattamento per il mantenimento delle palme che interesserà tutte quelle di competenza comunale presenti sul territorio cittadino.

Inoltre, come informa l’Assessore alla Transazione Ecologica Giuseppe Basta, prosegue l’attività di sfalcio e pulizia delle aree pubbliche per il ripristino del decoro urbano di Manfredonia. In questi giorni è stata interessata dagli interventi la zona di Piazza della Libertà e Viale Aldo Moro”.