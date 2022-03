Manfredonia, villa confiscata alla mafia: approvata manutenzione straordinaria

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/03/2022 – “LA GIUNTA COMUNALE L’Assessore ai Lavori Pubblici, su relazione del Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale”, ing. Giuseppe DI TULLO, propone l’adozione del presente provvedimento



Premesso che:

– in attuazione del decreto della Agenzia per la Coesione Territoriale 23 Novembre 2021, n. 264 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati, da finanziare nell’ambito del PNNR,

“Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

– il Comune di Manfredonia è assegnatario del bene confiscato di cui alla normativa del D. Lgs. 159/2011, assegnazione avvenuta con decreto prefettizio 1053 del 22.02.2010 relativo all’immobile sito in località Siponto alla Via degli Ecaulipti 32, Manfredonia (FG), denominato Villa Rossana;





– Il Comune di Manfredonia non risulta alla data odierna assegnatario del finanziamento regionale “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”. Ritenuto, pertanto, di dover proporre un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della “VILLA ROSSANA”, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 5 – Inclusione e Coesione –







DELIBERA di approvare, come approva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA “VILLA ROSSANA” – BENE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN VIALE EGLI EUCALIPTI 32 MANFREDONIA costituito dagli elaborati, in narrativa indicati e inseriti nel relativo fascicolo depositato presso la Segreteria del Settore LL.PP. e per un importo complessivo di €. 1.100.000,00.

