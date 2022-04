Sgominata banda foggiana specializzata in furto di auto di lusso a Rimini

RIMINI, 31/03/2022 – (riminitoday) E’ scattato all’alba di giovedì il blitz dei carabinieri di Riccione che, insieme ai colleghi di Cassano d’Adda e Cerignola, hanno arrestato 4 malviventi specializzati nel furto di auto di lusso messi a segno sulla Riviera nel novembre dello scorso anno.

A finire in manette, su ordinanza di custodia cautelare del Gip che ha disposto gli arresti domiciliari, 4 persone tutte originarie della provincia di Foggia e già note alle forze dell’ordine. L’indagine dei militari della Perla Verde era iniziata nella notte tra l’11 e il 12 novembre quando a sparire erano state una Range Rover Sport, poi ritrovata in una piazzola di sosta dell’A14 in prossimità di Teramo, e una Maserati Levante.

Nel corso della stessa giornata c'era poi stato anche il tentativo di furto di una Maserati Ghibli il cui prorpietario, dopo essersi accorto di alcuni segni di effrazione, era corso dai carabinieri per denunciare tutto. L'indagine dell'Arma riccionese è così partita con gli inquirenti che hanno iniziato ad analizzare le telecamere di sorveglianza di tutta la città riuscendo ad individuare due autovetture sospette a bordo delle quali viaggiava il gruppo dei malviventi finiti in manette.