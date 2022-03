“Società foggiana, l’attentato con l’esplosivo è un mezzo di comunicazione”

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Il business emergente che da qualche anno la società foggiana sta attivamente esplorando, è quello degli affari. L’organizzazione dimostra una spiccata vena nel campo, esercitata attraverso l’introduzione di uomini e capitali in aziende, società partecipate del comune, istituti di vigilanza e agenzie di pompe funebri. La società foggiana è specializzata anche nella concorrenza criminale, come nel caso del racket delle mozzarelle del 2015.

Un’azienda casearia in odore di fallimento le si era rivolta chiedendo aiuto. La società foggiana si era immediatamente attivata, e aveva cercato di imporre ai pizzaioli della città di utilizzare solo le mozzarelle di quella certa azienda. Molti avevano ceduto al ricatto, mentre i titubanti avevano subito l’incendio del proprio locale.

Le batterie controllano in modo capillare l’economia della zona, e per paura gli estorti si rifiutano, salvo rari casi, di collaborare con le autorità. La città, l’economia e i cittadini di Foggia e San Severo sono schiacciati da questa organizzazione, che fa saltare in aria portoni anche solo per ricordare a tutti la propria esistenza, un monito violento che non lascia tranquilla la popolazione e le autorità.

In questo mondo parallelo, l’attentato con l’esplosivo è un mezzo di comunicazione, e alcuni omicidi sono stati commessi solo per dare un esempio. Per creare la prima associazione antiracket dauna si è dovuto aspettare il 2014 e l’intervento della FAI di Tano Grasso, ma non è bastato in quanto si è dissolta in pochi anni. È una situazione che sta rapidamente degenerando e che, presumibilmente, un giorno potrebbe non essere più recuperabile.

