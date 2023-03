“Ciao Pinuccio”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 31 marzo 2023. Non sono venuto al tuo funerale, non ce la facevo, e mi scuso con te e i tuoi familiari, ma ti scrivo perchè voglio ringraziarti per l’amicizia che hai donato a me, a mio padre e alla mia famiglia.

Solo un mese fa eravamo ai Sciali a capire cosa non andava nella condotta dell’acqua. Un fatto banale ma, tu eri sempre prodigo di consigli e di pareri. Ti ho conosciuto nelle stanze del Sindaco, una decina di anni fa, forse più, durante una riunione di coalizione. Ci siamo guardati, è bastato poco per capirci e capire che quello non era affatto un ambiente per noi.

Meno di un mese fa ti dissi che ero andato sul porto industriale, tu mi dicesti che quel pontile l’hai attraversato centinaia di volte per controllare le condutture dell’ammoniaca.

Quella fabbrica ti ha accompagnato per tutta una vita, mi hai raccontate le tue battaglie come sindacalista e ci hai svelato i suoi segreti nel doppio documentario che registrammo per Stato Quotidiano.

Mi dicesti che ti avevano fatto tante proposte di interviste, ma con me fu l’unica volta che parlasti dell’azienda di Macchia. Foggiano di nascita sei diventato un sipontino doc…

Ora continueremo ad andare al Bar di Siponto con Nunzio, Rocchino, Matteo, Enzo e Andrea. Parleremo di “Frecone”, di “Garantisco Io”, tuoi neologismi.

Anche se non ci sei più ci sarai… Ed io continuerò a cercare la punto grigia con la iniziali EM…

Giovanni e Pasquale

Il documentario