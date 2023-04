Dopla Manfredonia, Rotice: “Nessun dipendente deve restare a casa”

Fuori ai cancelli sono stati sistemati container e servizi igienici per affrontare, con pacifica protesta, il percorso per la difesa del sito produttivo e dei posti di lavoro. Nessun macchinario deve essere portato via e nessun dipendente deve restare a casa.

Il Comune di Manfredonia sarà sempre in prima linea su questo fronte, faremo di tutto per trovare imprenditori solidi e interessati al rilancio dello stabilimento di Manfredonia, la cui zona industriale non può permettersi altre mortificazioni produttive ed occupazionali. È una sfida difficile, ma non tutto è perduto. Mercoledì mattina a Bari presso la Regione Puglia ci sarà un nuovo incontro della task force. Salviamo la Dopla Manfredonia, forza ragazzi, non siete soli.Diamo tutti loro sostegno e man forte, rechiamoci quando è possibile lì al presidio”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.